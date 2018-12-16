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انتحار أستاذ جامعى ببولاق الدكرور

قضايا وحوادث

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متابعات:عبدالراضي الزناتي

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انتحار

شنق

حالة نفسية

جامعي

انتحر أستاذ جامعي شنقا داخل مسكنه ببولاق الدكرور، وكشفت تحريات المباحث، أنه كان يعاني من أزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.  

تلقى العقيد محمد راسخ ، مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغًا يفيد بالعثورعلى جثة أستاذ جامعى بإحدي كليات الطب داخل مسكنه ببولاق الدكرور،  وانتقل الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والنقيبان كريم عبد الرازق وأيمن سكوري إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن المنتحر شنق نفسه مستغلا تواجده بمفرده بالمنزل، وفورعودة زوجته من عملها اكتشفت الواقعة، وتوصلت التحريات، الى أنه كان يعاني من أزمة نفسية في الآونة الأخيرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطراللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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