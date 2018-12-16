"كرم جبر" يشيد باستقبال المصريين لـ"السيسي" في فيينا

16 ديسمبر 2018 - 08:30 م

أشاد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، باستقبال الجالية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا.

وأضاف "جبر"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أن الجالية المصرية بالنمسا أثبتت مدى ارتباطها بالوطن.

وأوضح "جبر"، أن حرص الجالية المصرية علي استقبال الرئيس السيسي بـ"فيينا"، هو أقوى رد علي كل من يهاجم مصر، قائلا: "الجالية المصرية جاية ترحب بالسيسي و يردوا على الناس اللي بتطلع تتكلم بشكل سلبي، هم في الحقيقة يسيئون لأنفسهم و ليس لمصر، لأن الإنسان الوطني يقف بجوار وطنه في أحلك الظروف".