ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

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آدام موصيري
آدام موصيري

محمد فضل

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مصر

السفارة الإسرائيلية

آدام موصيري

احتفت السفارة الإسرائيلية في مصر، بتعيين يهودي من أصل مصري يحمل الجنسية الإسرائيلية مديرًا لـ«إنستجرام».

وقالت السفارة عبر حسابها على «تويتر» :«  أعلنت إدارة "فيس بوك" اليوم عن تعيين "آدام موصيري" اليهودي من أصل مصري ويحمل الجنسية الإسرائيلية - رئيساً جديداً لشركة "إنستغرام" “Instagram ”.

وتابعت مبرزة تفاصيل عن حياة «موصيري» وعائلته في مصر:« عاش آدام موصيري طفولته بين إسرائيل وأمريكا، بعد أن أُجبر والده على الهجرة من مصر عام 1957م .. ويحب آدم أكلة الملوخية على الطريقة المصرية القديمة - كما تحدث في حواره مع جريدة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية باللغة العبرية التي يتحدثها آدم بطلاقة».

وتابعت السفارة :« ويُعد إسم عائلة "موصيري" مألوفاً، فكان لعائلة موصيري العديد من النجاحات في مصر، بعد انتقال "نسيم موصيري" مؤسس العائلة إلى مصر1750م

فعلى سبيل المثال، أسست عائلة موصيري شركة فنادق مصر الكبرى، وبنت فنادق شهيرة مازال بعضها قائماً حتى يومنا هذا، مخلداً تاريخهم في مصر مثل: مينا هاوس، سان ستيفانو، سافوي، وكونتيننتال».

واستطردت :« كما أسس أبناء "نسيم بك موصيري" ( إيلي، ويوسف، وجاك، وموريس) بنك موصيري في مصر.. كما أسسوا صحيفة إسرائيل التي كانت تَصدُر باللغة العبرية والعربية، والفرنسية وفي عام 1915 أسس "جوزيف موصيري" شركة رائدة في صناعة السينما هي شركة "جوزي فيلم" والتي أقامت وأدارت دور السينما، واستديو للإنتاج السينمائي، وكانت واحدة من أكبر الشركات الرائدة في صناعة السينما المصرية».

واختتمت قائلة:«الشباب الطموح، هم مستقبل الحضارات».


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