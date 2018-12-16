  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

«فيينا» اعتبرت شارة«رابعة» إرهابية قبل زيارة«السيسي»

حسن مالك

حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»

آدام موصيري

ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

البرلمان

جدل برلماني بشان نقل المقابر خارج العاصمة

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

الخطيب

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

محرر المصريون

4ساعات تكشف لغز انتحار حداد إمبابة وأطفاله الثلاثة

السيسي

«الاستعلامات» تصدر تقريرًا تفصيليًا عن زيارة«السيسي» للنمسا

زوجة متهمة بالزنا "جوزي السبب"

قضايا وحوادث

ضبط سيدة بأسوان بحوزتها 1500 قرص مخدر و10 كيلوجرامات بانجو
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

زوجة مصطفى فهمى: "جوزي سى السيد وبيتحكم في لبسي"

#

لبلبة: "قبلة" تسببت في طلاقي من حسن يوسف

#

"صابرين": حواجبي السبب

#

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها بالعبور: هذا دور عشيقي بالجريمة

زوجة

بلاغ

ضبط

زنا

بعد مرور 5 سنوات على زواجهما.. تفاجأ سائق عقب عودته إلى المنزل بوجود شخص في غرفة نومه مع زوجته بسوهاج، وعلى الفور استغاث بالجيران والشرطة التي انتقلت وتحفظت على الزوجة والعشيق، حيث اتهم الزوج زوجته في محضر رسمي بالزنا.

وبحسب التحقيقات، التي أشرف عليها اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث سوهاج، أن الزوج يدعى "محمد" 32 سنة سائق تاكسي، متزوج من "كريمة" 30 سنة منذ 5 سنوات ولديهما طفلين، وأوضحت التحريات التي جرت بمعرفة النقيب إسلام حجاج معاون المباحث، أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ فترة، وأنه تفاجأ بوجد شخص لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية، والزوجة كانت بقميص النوم، عقب دخوله الشقة مساء أمس.

وذكرت التحريات، أن الزوجة قالت في محضر الشرطة إن زوجها لم يقم بمعاشرتها جنسيا منذ فترة طويلة، وأنه تربطها علاقة عاطفية بالعشيق.

وجاء في التحريات والتحقيقات، أن العشيق يدعى "سيد.م.س.هـ" 57 عامًا فني تشغيل معدات بشركة مقاولات ويقيم دشنا قنا، ويقيم حالياً مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج داخل مسكنه.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ضبط المذكورين بالمسكن، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وعللا تواجد المذكور لرغبته في شراء المسكن، وأضافت الثانية بوجود خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 9 مارس.. الأزهر يُكرم "محمد صلاح"
» بالصور.. ريال مدريد يصل إلى الإمارات
» مصري بـ«الطاقة الذرية»: سميت بنتي«السيسي» حبًا في الرئيس
» رسميًا.. «ميدو» مديرًا فنيًا لهذا الفريق
» قضية فساد جديدة لـ"حسين سالم"
» تعرف على قائمة النجوم لمواجهة الأهلي
» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
» ليفربول يستعيد قمة «البريميرليج» بثلاثية في مانشستر يونايتد
» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية
» بالصورة.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين
» إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين