التفاصيل الكاملة لبرنامج «رامز جلال» في رمضان 2019

16 ديسمبر 2018 - 08:02 م

في الوقت الذي يستعد فيه الفنان الكوميدي رامز جلال للموسم الجديد من برنامج المقالب المرتقب في رمضان 2019، في سرية تامة مثلما اعتاد سابقاً، بدأت التسريبات والتخمينات حول اسم وفكرة البرنامج الجديد، حيث يتوقع أن يحمل البرنامج اسم "رامز خارج نطاق الخدمة".

وتدور فكرة البرنامج حول الاستعانة بمذيع يستدرج الضيوف لتناول مشروب به مخدر، وعند استفاقة الضيف يجد نفسه في غرفة مظلمة مشابهة للقبر، ويدخل عليه شخصان بملابس بيضاء لمحاسبته وكأنه مات.

ولم يتم تأكيد المعلومة من الشركة المنتجة حتى الآن خاصة وأن الفكرة نفسها كانت مطروحة العام قبل الماضي وتم التراجع عن تنفيذها لوجود مخاطر حقيقية تهدد حياة الضيوف أقلها الإصابة بنوبة عصبية حادة.

هذا وبدأ رامز جلال، تصوير فيلمه الجديد "سبع البرومبا" داخل استديو مصر، ويتعاون فيه للمرة الأولى مع الفنانة الشابة جميلة عوض التي تقدم دورها الكوميدي الأول، بعدما تخصصت في تقديم الدراما الاجتماعية والنفسية وبعض الأعمال الرومانسية.

ويحمل الفيلم اسماً مؤقتاً ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، ومن المنتظر الانتهاء من تصويره منتصف يناير المقبل، على أن يطرح بدور العرض السينمائي في موسم عطلة منتصف العام الدراسي، ليتفرغ بعدها لتصوير الموسم الجديد من برنامج المقالب السنوي الرمضاني.