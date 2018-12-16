إسرائيل تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد «السادات»

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الرئيس الراحل أنور السادات
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خالد الشرقاوي

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الذكرى المئوية

أحيا الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وكتبت صفحة "السفارة الإسرائيلية"، في تغريدة لها على "تويتر": "في الذكرى المئوية لميلاد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات "الرئيس الداعي للسلام"، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون لتكريم الرئيس السادات، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد استضاف في سبتمبر عام 2017 احتفالاً للإلتزام بمشروع القانون، ومنحه الميدالية الذهبية للكونجرس".

وأضافت السفارة في تغريدة لاحقة: "حيث تأتي 2018 بمئوية ميلاد الرئيس السادات؛ وكذلك بمرور 40 عاماً على توقيع معاهدة السلام في كامب دافيد مع رئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجين، والرئيس الأمريكي جيمي كارتر".

واختتمت تغريداتها قائلة: "لا يستطيع التاريخ أن ينسى أبداً دعاة السلام، بل أن التاريخ يخلد شجاعة وإرادة الداعين للسلام.. إن السلام يعني التعاون بين شعبي البلدين والإستقرار والازدهار الاقتصادي".




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