ضبط 197 قطعة سلاح و211 قضية مخدرات

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قضايا وحوادث

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ضبط

تنفيذ احكام

وجه قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بإشراف مباشر من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء جمال عبدالباري، عدة حملات مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وذلك بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء أحمد إسكندر.

وأسفرت الحملة التي يشرف عليها ميدانياً مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية اللواء محمود أبو عمرة،  عن ضبط 197 قطعة سلاح نارى ، 211 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قام  قطاع الأمن العام بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن.


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