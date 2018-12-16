غدًا محاكمة 6 متهمين في "كمين المنوات"

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تنظر غدًا الاثنين الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 6 متهمين ارتكبوا جرائم  قتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلاء وعضوية المستشارين رأفت زكي وعمرو سعيد قنديل، وحضور محمود حجاب ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى .

كانت النيابة العامة قد اتهمت 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود " محبوس " - طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبد الله إمام " محبوس" طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس" فني ميكانيكا و ميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس" طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس" عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس" صاحب محل أسماك ..

حدثت الواقعة في غضون الفترة من إبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمون بالانضمام إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلي جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم .. وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية .


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