» دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين

16 ديسمبر 2018 - 07:04 م

نجح فريق الإسماعيلى في الفوز على القطن الكاميرونى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الإسماعيلية، في ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى الإسماعيلى باهر المحمدى فى الدقيقة 45، ثم أحرز كريم بامبو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، ليصالح الدراويش جماهيره بعد الإخفاق فى البطولة العربية والنتائج السيئة فى الدورى.

جاءت أحداث الشوط هادئة فى البداية وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب بين الفريقين، وفى الدقيقة 16 شن محمد صادق أول هجمة خطرة للدراويش على مرمى الفريق الكاميرونى بعدما سدد صاروخية تصدى لها حارس القطن ببراعة.

وجاءت الهجمة الثانية للدراويش عن طريق شكرى نجيب الذى سدد كرة صاروخية من الجبهة اليسرى ارتطمت فى قائم مرمى القطن الكاميرونى لتمنعه من إحراز هدف روعة للدراويش والتقدم على الفريق الكاميرونى.

وفى الدقيقة 45 من عمر الشوط نجح باهر المحمدى في إحراز هدف التقدم للدراويش على القطن الكاميرونى بعد ضربة رأس متقنة سكنت شباك الفريق الكاميرونى، بعد عرضية من من طارق طه.

ومع بداية الشوط الثانى ضغط الفريق الكاميرونى على أمل إدراك التعادل، مع حلول الدقيقة 59 نجح كريم بامبو الذى شارك كبديل لشكرى نجيب في إحراز الهدف الثاني للدراويش، بعد اختراق نموذجى من باهر المحمدى.

وفي الدقيقة 73 أجرى محمد محسن أبو جريشة المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى تغييره الثانى بخروج عبد الرحمن مجدى ونزول محمد الشامى بدلاً منه.

وتعرض نادر رمضان لاعب الإسماعيلى لإصابة قوية، لينهمر اللاعب فى البكاء بشدة ويخرج من أرض الملعب، ويدخل القيصر حسنى عبد ربه بدلاً منه.

وكان الإسماعيلى حجز مقعده فى دور الـ 32 بعد التغلب على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، بينما تأهل القطن الكاميرونى لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.