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"دراجي" يصف "اليورو" بالحصن ضد الأنظمة غير الليبرالية

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عصام الشربيني

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دافع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، عن نتائج عقدين من التكامل السياسي والنقدي الأوروبي ضد عودة السياسات والأنظمة "غير الليبرالية".

وفي حديثه في مسقط رأسه إيطاليا، تناول دراجي نجاحات اليورو، وأقر بأنه لم يستفد منه الجميع بشكل متساوٍ، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء،.

وأضاف أن الرخاء الأقل من المتوقع في بعض الدول ناجم عن خيارات سياسية محلية واتحاد نقدي غير كامل.

وتابع - في خطاب بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد اليورو عملة موحدة في منطقة بيسا بمدرسة "سانت آنا" للدراسات المتقدمة - أن "إطلاق عملة اليورو كان أمرًا استثنائيًّا، بل كان رد فعل على قرن شهد دكتاتوريات وحروبًا وبؤسًا".

وفي تصريحاته لم يقدم دراجي أي إشارة تتعلق بالسياسة النقدية الحالية.

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