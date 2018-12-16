"فاروس" تقتحم التمويل غير المصرفي والاستثمار المباشر في 2019

16 ديسمبر 2018 - 06:42 م



قال علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته ستقتحم مجال الاستثمار المباشر والأنشطة المالية غير المصرفية في 2019 معتمدة على التكنولوجيا.

وأضاف العفيفي لرويترز: "سنة 2019 ستكون فارقة للغاية في مسيرة فاروس.. سنطلق خدمات التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول من العام المقبل، ونعمل على نشاط التمويل المتناهي الصغر منذ نهاية 2017 وتم تأسيس الشركة بالفعل ولدينا رخصة مبدئية وسنحصل على الرخصة النهائية (قريبًا). معنا مستثمرون باكستانيون وسنستخدم أدوات تعتمد أكثر على التكنولوجيا".

وقال العفيفي: إن "محفظة التمويل المتناهي الصغر ستكون في حدود 400 إلى 500 مليون جنيه، ونستهدف أن تمثل إيرادات القطاع المالي غير المصرفي ثلثي إيرادات الشركة".

وأضاف العفيفي، أن شركته ستدخل مجال الاستثمار المباشر العام المقبل. نتفقد ثلاث شركات حاليا ونتفاوض مع مستثمرين آخرين للدخول معنا في تلك الاستثمارات. سنستحوذ على حصص بالشركات تسمح لنا بالإدارة أو المشاركة في الإدارة. نتوقع إتمام أول صفقة استثمار مباشر لنا في النصف الأول من العام المقبل في مجال الطاقة المتجددة. الشركات التي ندرسها غير مقيدة بالبورصة وبعضها متوسطة والأخرى صغيرة.





