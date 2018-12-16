» «يوسف» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة النجوم

16 ديسمبر 2018 - 06:38 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، قائمة فريقه لمباراة النجوم، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من:

هشام محمد وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وأحمد علاء وكريم نيدفيد ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد الشيخ وباسم على وميدو جابر ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

وشهدت القائمة غياب شريف إكرامي وصلاح محسن وحسام عاشور وأحمد فتحي وصبري رحيل وأكرم توفيق وعلي معلول ووليد سليمان وسعد سمير للإصابة.

واختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للقاء.