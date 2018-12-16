مُحصل كهرباء يستولى على 30 ألف جنيه ويزعم تعرضه للسرقة

16 ديسمبر 2018 - 06:31 م

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الدقهلية فى كشف غموض واقعة بلاغ محصل كهرباء بتعرضه للسرقة .

تلقى مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، بلاغًا من " يحيى.ي" محصل بهندسة كهرباء، ومقيم بقرية ميت عاصم، بأنه أثناء سيره بناحية سكنه فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية، وقيام أحدهما بخطف حقيبة يده وبها مبلغ ( 30 ألف جنيه ) قيمة فواتير كهرباء محصلة لم يقم بتوريدها .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة ما قرره المبلغ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع أصدقائه وأقاربه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام المبلغ بالاتفاق معهم على اختلاق الواقعة.