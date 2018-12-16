رفض دعوى نور فرحات بتهمة سب أحمد موسى

16 ديسمبر 2018 - 06:12 م

قضت محكمة جنح مدينة نصر برفض الدعوى، المقامة من نور فرحات ضد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد وبراءته من اتهامه بنشر أكاذيب وشائعات ضده.

كان فريق الدفاع عن الإعلامي أحمد موسي برئاسة المستشار حسام النسهورى وعمرو الأصمعي قدما للمحكمة مجموعة من المستندات والأدلة التى تدحض كذب وافتراءات نور فرحات مقيم الدعوى والتى تقدم بها لهيئة المحكمة والتي رأت عدم صحة الإدعاءات التى اقيمت على أساساها الدعوى وبناء عليه قضت ببراءته.

الجدير بالذكر، أن نور فرحات أقام دعوى سب وقذف وتعويض ضد برنامج "على مسئوليتي" وأحمد موسى بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري إلا أن المحكمة أصدرت الحكم السابق.