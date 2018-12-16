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بدء توطين التجمعات التنموية بوسط سيناء

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محمد فضل- متابعات

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محافظ

شمال سيناء

وسط سيناء

توطين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، البدء في إجراءات التوطين للتجمعات التنموية بوسط سيناء اعتبارا من أوائل العام الجديد 2019.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي المصغر، الذي عُقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة ونصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة نخل والمهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية، أن نسبة التنفيذ في تلك التجمعات التنموية بلغت أكثر من 80%، وعددها 11 تجمعا تنمويا، منها 5 تجمعات في الحسنة بمناطق: أم فروث بالمغارة، الكيلو 61 ببغداد، الدفيدف، النوافعة بالمغفر، وخشم القاد، علاوة على 6 تجمعات في نخل بمناطق: طويل الحامض، الخفجة، النثيلة 1، النثيلة 2، أبو رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توزيعها بنسبة 40% لأبناء الوادي والدلتا، 60% لأهالي شمال سيناء، منها 30% للقبيلة التي بها التجمع و30% لباقي القبائل السيناوية.

وأكد المحافظ أن الدولة ستتحمل 40% من قيمة المرافق والخدمات، بينما يتحمل المواطن 60% من القيمة، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ 629 ألف جنيه (شاملة سعر المنزل 236 ألف جنيه ومساحة 10 أفدنة بسعر 366 ألف جنيه)، حيث يقوم المواطن بدفع نسبة 5% من القيمة الإجمالية للمبلغ (32 ألف جنيه)، ثم فترة سماح لمدة 3 سنوات، وبعدها يقوم المواطن بدفع 20% من القيمة (126 ألف جنيه)، ويتم تقسيط باقي المبلغ (470 ألف جنيه) على 30 عاما بواقع 15 ألفا و700 جنيه سنويا بما يساوي مبلغ 1308 جنيهات شهريًا.

وأعلن المحافظ عن تشكيل 3 لجان متخصصة لإعداد كراسة الشروط والإعلان وتلقىي الطلبات وفحص التظلمات، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد كراسة الشروط برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية ممثلين عن الرقابة الإدارية ومديريات الزراعة والموارد المائية والتعمير وإدارتي الشئون القانونية والشئون المالية بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أن لجنة فحص الطلبات برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتضم ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والتعمير والإسكان والزراعة والموارد المائية والشئون القانونية وسكرتير المدينة التي بها التجمع، بينما ستكون لجنة فحص التظلمات برئاسة نائب المحافظ، وتضم مديرى الإسكان والزراعة والشئون القانونية والشئون المالية وعضو من الرقابة الإدارية.


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