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"أفريكسيم بنك" ينهي صفقات بـ27 مليار دولار في معرض التجارة البينية

مال وأعمال

وزارة التجارة
وزارة الصناعة

عصام الشربيني

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أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" انتهى من إجراء صفقات تجارية بقيمة 27 مليار دولار، خلال المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية المقام بمصر حاليًا.
وقالت الوزارة، في بيان  لها، إن الهدف المبدئي للبنك كان صفقات بقيمة 25 مليار دولار.
وتشمل الصفقات عددًا من المشروعات التنموية بكل من تنزانيا وكوت ديفوار ونيجيريا وزيمبابوى وبوركينافاسو، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم بشأن الترويج لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجدبدة والمتجددة داخل دول القارة السمراء.
وواصل المعرض الإفريقي  أعماله بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري. وقالت شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات: إن المعرض لم يقتصر على عرض منتجات الدول المشاركة بل تم أيضا عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإفريقية المشاركة وعدد كبير من التجار والمشترين من خارج القارة.
وأضافت أن المعرض هدفه عقد صفقات تجارية بين هذه الشركات للمساهمة في إنعاش حركة التجارة داخل بلدان القارة السمراء.
ومن المقرر أن يختتم المعرض فعالياته غدًا الاثنين بأرض المعارض الدولية بالتجمع، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير، بندكت أوراماه، وعدد من المسئولين بالقارة.


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