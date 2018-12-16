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وزارة التخطيط: تنفيذ 490 مشروعًا تنمويًا خلال 3 أشهر

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وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم تنفيذ 490 مشروعًا بتكلفة إجمالية حوالي 27.2 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "حصاد مرحلة البناء في 90 يوم"، إلى أنه تم تنفيذ 62 مشروعًا بقطاع الكهرباء بتكلفة 15.02 مليار جنيه
وأوضحت الوزارة في بيان  لها أنه تم الانتهاء من 38 مشروعًا في قطاع التنمية المحلية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 217.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري.، بحسب البيان.

ونشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من البيانات تتناول المشروعات التي تم إنجازها في قطاع التنمية المحلية خلال الربع الأول متضمنة التكلفة الإجمالية لكل مشروع وأهداف تلك المشروعات، وتاريخ البدء والانتهاء لكل مشروع.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي نفس النسبة المحققة في الربع الأول من العام المالي السابق.


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