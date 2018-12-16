تجديد حبس الشرطي المتهم بقتل مقاول مسيحي ونجله

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قتل

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شرطي

جدد المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، الأحد، حبس «ربيع. م. خ- 38 سنة- حارس شرطي بقسم شرطة المنيا»، 15 يومًا على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد له في الميعاد، لاتهامه بقتل كل من «عماد. ك. ص- 49 سنة- عامل أنقاض»، ونجله كمال وشهرته ديفيد «21 سنة»، مقيمين بعزبة شاهين بندر المنيا بسلاحه الميري، أثناء حراسته لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة بمدينة المنيا، بسبب خلافات على تطاير الأتربة وتشوين الأنقاض.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية أمام كنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة بمدينة المنيا، فانتقل العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، والمقدم عمرو حسن، رئيس مباحث بندر المنيا، وتبين حدوث مشاجرة بسبب خلافات على تطاير الأتربة وتشوين الأنقاض، قام على إثرها الشرطي بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميري، أدت إلى مقتل الاثنين من الطرف الأول.

وتم نقل جثتي المقاول ونجله إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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