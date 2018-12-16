» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

16 ديسمبر 2018 - 05:28 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربل بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويقود النجم المصرى محمد صلاح الخط الهجوم لفريق ليفربول ضد المان يونايتد، حيث جاء التشكيل الأساسى للريدز كالتالى..

أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، صلاح، فيرمينو، ماني.