» اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي

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وكالات - خالد الشرقاوي

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اجتماع طارئ

تعقد جامعة الدول العربية، الثلاثاء القادم، اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بطلب من فلسطين، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني في بيان صحفي، إن جامعة الدول العربية وافقت على طلب تقدمت به دولة فلسطين، لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأوضح أن "فلسطين" ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عدد من التوصيات والاقتراحات، تشمل "التصعيد الإسرائيلي، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف الاسترالي بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل".

ويسود توتر شديد في الضفة الغربية منذ عدة أيام؛ حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم هجمات.

وقُتل الخميس جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في إطلاق نار شرقي مدينة رام الله.

وقرر جيش الاحتلال فرض حصار على المدينة، وأطلق حملة تفتيش عن منفذي الهجوم.

ويشن مستوطنون منذ أيام اعتداءات بحق البلدات الفلسطينية، ويغلقون طرقا حيوية، ويرشقون المركبات بالحجارة.


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