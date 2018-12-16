«أبوجريشة» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن

أمير سعد
أعلن محمد محسن أبوجريشة، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة القطن الكاميروني، بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي
خط الدفاع: طارق طه، محمود متولى، محمد مجدي، باهر المحمدي
خط الوسط: عماد حمدي، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق
خط الهجوم: شكرى نجيب وكريستوفر ميندوجا.
ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من: محمد مجدى في حراسة المرمى ومحمد هاشم وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيري.
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