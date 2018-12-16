» اندلاع مواجهات جديدة بين الاحتلال وفلسطينيين بالضفة

16 ديسمبر 2018 - 04:51 م

اندلعت اليوم الأحد، مواجهات بين فلسطينيين وجيش الحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر محلية فلسطينية، إن مواجهات اندلعت في بلدتي بورين واللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح علي عيد، الناشط في مقاومة الاستيطان ببلدة "بورين"، للوكالة، أن مواجهات اندلعت عقب هجوم نفذه مستوطنون على مدرسة البلدة.

وأضاف أن مجموعة من المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على مدرسة البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين، تدخل على إثرها الجيش مستخدما الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون تسجيل وقوع إصابات على الفور.

وفي بلدة اللبن الشرقية الواقعة على الشارع العام بين مدينتي رام الله ونابلس، أطلق مستوطن النار تجاه مركبات فلسطينية، حسب شهود عيان.

وأوضح الشهود، أن مجموعة من الشبان رشقوا مركبات للمستوطنين بالحجارة عقب عملية إطلاق النار، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وأغلق الجيش المدخل الرئيسي للبلدة ببوابة حديدية، ومنع تنقل المواطنين.

ويسود توتر شديد الضفة الغربية منذ عدة أيام؛ حيث قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم هجمات.

والخميس، قُتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في إطلاق نار شرق مدينة رام الله.

وقرر جيش الاحتلال فرض حصار على المدينة، وأطلق حملة تفتيش عن منفذي الهجوم.

ويشن مستوطنون منذ أيام اعتداءات بحق البلدات الفلسطينية، ويغلقون طرقا حيوية، ويرشقون المركبات بالحجارة.