تفاصيل حملة «الصحة» لمحاربة الأنيميا في المدارس

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حسن علام- متابعات

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حملة

طارق شوقى

التقزم

هالة زايد

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وتحويل المصابين للعلاج بالمجان، وتستمر حتى 20 ديسبمبر الجاري.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، عقد الأحد، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن هذه الحملة تعتبر مسحا جزئيًا لطلاب المدارس الابتدائية و«تجربة استطلاعية»، على مستوى الجمهورية، حيث يجري خلالها مسح 1500 طالب ابتدائي بكل محافظة، بواقع 3 مدارس تمثل طبقات المجتمع المختلفة، حيث يتم خلال الحملة قياس «الطول، والوزن، ونسبة الهيموجلوبين».

وأشارت إلى توفير العلاج للطلاب المصابين بالأنيميا وقصر القامة، بعيادات التأمين الصحي، مشيدةً بما قامت به هيئة التأمين الصحي من إجراءات تنسيقية لاستيعاب جميع الطلاب الذين يتم اكتشاف إصابتهم خلال الحملة، وتوفير العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى قيامها بتصميم كارت يسجل فيه بيانات الطلاب ونتائج الفحص، ونموذج خطاب يتم تسليمه لولى الأمر للحصول على موافقته على مشاركة الطالب في الحملة ويسلم عن طريق إدارة المدرسة.

وأشارت «زايد» إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بالمدارس يتكون من «طبيب المدرسة، و3 زائرات صحية، أو ممرضة، وفنى معمل، ومدخل بيانات»، كما تم توفير الأجهزة اللازمة لقياس الهيموجلوبين، لافتةً إلى أنه تم عقد اجتماع قبل بدء الحملة يجمع استشاريي الأطفال والغدد الصماء من التأمين الصحي وأساتذة الجامعات لوضع نموذج لتسجيل البيانات إلكترونيًا طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوزيع مطويات متضمنة نصائح وإرشادات للطلاب في شكل رسائل صحية جاذبة لهم.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان أن نتائج هذا المسح ستجعل الدولة تعيد النظر في نظام التغذية المدرسية، بما يساعد الطلاب على النمو الصحي السليم، وإضافة مكونات غذائية تساعد على النمو الصحيح لهذه الفئة العمرية وتصحيح سياسات التغذية الطلابية، قائلة: «محتاجين نشتغل على صحتنا ووظيفتنا ليس تقديم العلاج فقط وإنما وقاية الأجيال القادمة من الأمراض»، مؤكدة أن بداية التغذية السليمة هي الرضاعة الطبيعية.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان بدور وزارة التربية والتعليم بالتعاون المثمر بين الوزارتين في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية والتي انطلقت في الأول من ديسمبر الجاري في 9 محافظات مستهدفة في مرحلتها الأولى مليونا و122 ألف طالب، في 1739 مدرسة ثانوي وتعليم فني وفندقي، بالإضافة إلى 497 معهدا أزهريا، حيث تتبع المرحلة الأولى المرحلتان الثانية والثالثة لتنتهي في أبريل 2019 مستهدفة في إجمالي الثلاث مراحل 3 ملايين طالب ثانوي، منوهة إلى أنه يتم صرف العلاج للطالب الذي يثبت إصابته بالمجان، حيث كان أول صرف الأحد الماضي لطالب بمحافظة الفيوم.


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