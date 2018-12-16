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نقيب الصحفيين ينفي وقف قيد جريدة "الميدان"

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

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الميدان

عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين

نفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ما تردد في وسائل الإعلام حول وقف القيد بجريدة "الميدان".

وأكد "نقيب الصحفيين" خلال لقائه، بمحمد يوسف رئيس تحرير جريدة "الميدان"، والكاتب الصحفي أحمد صقر رئيس تحرير"الميدان" السابق، وكرم أصلان رئيس التحرير التنفيذي، ومحمد ريان مستشار رئيس التحرير ورئيس قسم الفن بالجريدة ذلك.

وأوضح النقيب، خلال اللقاء أنه يكن كل الاحترام للجريدة، ورئيس تحريرها، لاسيما أنها أول جريدة مستقلة، مشيرًا إلى أنه يضع نصب أعينه دائما مصلحة المهنة، والحفاظ على حقوق جميع العامليين بها، وذلك بحسب ما تشرته الميدان.


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