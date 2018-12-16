برلماني يطالب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتخصيص 50 فدان لإقامة مقابر

16 ديسمبر 2018 - 02:25 م

تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع من أجل تخصيص 50 فدانا لإقامة مقابر جديدة لأبناء محافظة مطروح.

وقال العميري في الطلب الذي تقدم به أن الدولة لم تخصص أي أرض للمقابر من فترة كبيرة ، كمان أن أغلب المقابر الموجودة في مطروح الآن مكتظة ولا يوجد بها أماكن لدفن موتى جدد، وهو ما يشكل مشكلة لآهالي مطروح.

وناشد "نائب مطروح" رئيس الوزراء ووزير الدفاع بسرعة البت في الأمر لحل مشكلة أهالي مطروح وتخصيص الأراضي اللازمة من أجل دفن الموتى، مؤكدًا أن أهالي وعائلات وقبائل وعمد مطروح مستعدين للمساهمة والإنفاق في هذا الآمر.