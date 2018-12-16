ننشر تفاصيل محاكمة حسن مالك

16 ديسمبر 2018 - 02:01 م

استأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" .

بدأت وقائع الجلسة الساعة الواحدة ظهرًا بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم وحضر المحامي علاء علم الدين عن شربات محمد السيد حسين بصفتها وكيلا عن محمد نزار عبد الوهاب المتهم الخامس عشر "الهارب"، وقدم توكيل خاص بالقضايا مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر، ومثبت به أن شربات محمد السيد حسين وكيلة عن محمد نزار عبدالوهاب المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيلاً رسميًا عامًا شاملاً منسوب لقنصلية مصر العربية في جدة صادر من محمد نزار عبدالوهاب إلى شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه أو ضده، ومصدق عليه من وزارة الخارجية.

وكما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، باسم محمد نزار عبدالوهاب عبدالعال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

واستمعت المحكمة إلي النيابة العامة التي قدمت ما يفيد بإخطار جهاز الأمن الوطني بطلب الرائد محمد مصطفى للحضور للشهادة أمام المحكمة، ولم يحضر، وقدمت النيابة كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص عدد 2 هاتف محمول الخاصة بـ"فاتن أحمد إسماعيل"، وقد ثبت في التقرير أنه بالنسبة للهاتف المحمول ماركة آيفون 6 مثبت فبه شريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل.

وبتفريغه تبين احتوائه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.

وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلى مسح البيانات المتواجدة على الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.

وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969 ، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال الأولى تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون، وتم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه على كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة على شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة على شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا"

وطلب دفاع المتهم الثاني عشر من المحكمة تصريح عن طريق وزارة الخارجية، حول صحة ملكية المتهم لشركة صرافة بدولة الإمارات، والاستعلام للتعرف على مدى سماح القانون الإماراتي على تملك مصريين لشركات صرافة بالأراضي الإماراتية.

والتمس دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، من المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم، تأسيسا على بطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها علي تحريات غير جادة ومنعدمة، قائلا إن الدعوى المطروحة أمام المحكمة بنيت على وهم وأقوال مرسلة صورتهم وحققتهم محاضر التحريات.

ودفع أيضًا بانتفاء أركان جريمة الانضمام، وانتفاء وصف الارهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات، وانتفاء ظرف القيام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.