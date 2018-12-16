هكذا رد وزير التعليم على خبر إلغاء الصف الثالث الثانوي

16 ديسمبر 2018 - 01:56 م





علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على خبر إلغاء الصف الثالث الثانوي، قائلاً: "مش معقول دولة هتلغي سنة دراسية من غير ما حد يعرف، ويعرفها واحد في السر على فيس بوك".

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مؤسسة الأزهر لم تغير رأيها في شيء، وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر تحدث معه في هذا الأمر ولم يحدث أي شيء من هذا.

ووجه الوزير رسالة إلى المواطنين قائلاً: "من هنا ورايح اسمعونا إحنا، عندنا موقع بنتكلم فيه، وبنطلع على الهوا بنتكلم مع الناس، ولازم تعرفوا إن البعض لديه مصالح مرتبطة بالنظام القديم ويقومون بإخافة الناس من النظام الجديد من الامتحانات والتنسيق والكتب".