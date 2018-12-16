غياب "عاشور" عن الأهلي أمام النجوم

16 ديسمبر 2018 - 01:33 م

قال الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، إن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق لن يلحق بمباراة النجوم المقرر لها مساء غدٍ الاثنين ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العام، وذلك لإصابة اللاعب بالتواء في كاحل القدم، وهو ما يصعب إمكانية الحاقة بالمباراة.

وغادر عاشور مباراة جيما الإثيوبي أمس الأول الجمعة متأثرًا بإصابته في أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لجلسات علاج وتأهيل؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم الأحد لمواجهة النجوم المقرر لها غدًا الإثنين في مسابقة الدوري.