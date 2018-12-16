تجديد حبس عصابة سرقة الشركات 15 يومًا

16 ديسمبر 2018 - 01:22 م

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشركات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشركات والمساكن بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من "نور.ع" 28 سنة - عاطل، سبق إتهامه فى قضية "سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات"، و"عبدالهادى.ب" 21 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الشركات والمساكن، وإرتكابهما واقعة سرقة 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب " من داخل إحدى الشركات، والشروع فى سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كل المسروقات بمسكن المتهم الثانى.