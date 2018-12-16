تسليم المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان نهاية يناير المقبل

16 ديسمبر 2018 - 01:10 م

أعلن المهندس عاطر حنورة، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن تسليم أراضى المرحلة الأولى من المشروع للمنتفعين بها فى منطقة غرب المنيا سوف يتم فى موعده المقرر له نهاية شهر يناير المقبل، بينما يكون تسليم أراضى المرحلة الثانية بغرب غرب المنيا فى شهر أبريل، وذلك وفق الخطة الزمنية الموضوعة للمنطقة ومع إتمام الطرق والمدقات بأراضى المشروع فى المنيا.

وأضاف حنورة أن شركة تنمية الريف المصري، قامت بإسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة غرب غرب المنيا، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى من المخطط أن تنتهى من تنفيذ وإقامة المبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع إتمامها للمبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية الأولى أيضًا فى أراضى الـ1.5 مليون فدان بالمُغرة.

وأكد أن الهيئة الهندسية قد تسلمت بالفعل المنطقة، مشيرًا إلى أن مخطط هذه المنطقة الخدمية بغرب المنيا يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعى.

كما تولت شركة "الريف المصرى" إقامة أول مجموعة من مبانى مخصصة للورش (6 ورش)، إلى جانب تخصيص منطقة أخرى للتوسعات المستقبلية فى منطقة الورش - (12 ورشة إضافية) - من المقرر أن تقوم الشركة بإنشائها عند زيادة الطلب، ذلك فضلاً عن تخصيص منطقة أخرى لإقامة محلات بعدد من الأنشطة تجارية، يأتى فى مقدمتها صيدلية وفرن وسوبر ماركت، على أن يتم التعاقد على هذه المحلات والورش مع المتقدمين بطلبات التخصيص قريباً، من أجل إقامة الأنشطة التجارية المقررة وفق المخطط العام لهذه المنطقة الخدمية.