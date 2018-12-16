» امرأة من جهنم.. تضع منومًا لزوجها وتسلمه لعشيقها

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قررت النيابة العامة حبس سيدة وعشيقها 4 أيام لاتهامهما فقتل الزوج بآلة حادة أثناء نومه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وذكرت تحريات مباحث الوادى الجديد  عن أن السيدة وعشيقها وراء قتل الزوج بعد اكتشاف المجني عليه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته، وابن شقيقته.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليه اكتشف قبل جريمة خيانة زوجته مع ابن شقيقته وتبادلهما محادثات وصور، ونشبت بينهما مشاجرة، وتحصل منها على هاتفها المحمول، ومنعها من الخروج بمفردها، والتواصل مع أفراد عائلته.

وبينت التحقيقات أن زوجة المجني عليه كانت تلتقي بعشيقها دون علم زوجها، وقررا التخلص منه، حتى يتزوجها.

 

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