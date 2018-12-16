بعد «مطاردة الساحرات».. هل اقتربت نهاية "ترامب"

16 ديسمبر 2018 - 01:08 م

أثارت تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة عن نتائج التحقيقات التي يقوم بها روبرت مولر، ووصفه إياه بـ"مطاردة الساحرات" بعض التساؤلات عن مصير "ترامب" والعزلة الجديدة التي يعيش فيها، لاسيما بعد الأخبار القانونية السيئة التي وجهت للرئيس في الأيام الأخيرة.

ووصف "ترامب" في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، التحقيقات التي يقوم بها روبرت مولر حول محاولة الروس التأثير في نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016، بـ"مطاردة الساحرات غير قانونية ولم يجب أن تبدأ بالأساس".

وبالنسبة لترامب، فكل ما يجري هو "مطاردة ساحرات" وتحقيق مولر "أكبر عملية مطاردة ساحرات في تاريخنا السياسي" واستخدم ترامب نفس التعبير أكثر من مئة مرة حتى الآن في مناسبات مختلفة.

وقال "ترامب" في تغريدته: "شهادة جيمس كومي خلف الأبواب المغلقة تكشف عن أنه ليس هناك أي علاقة أو تواطؤ بين حملة الانتخابية وروسيا، هذا ما ظهر عندما غادر "كومي" مكتب التحقيقات الفيدرالي"، متابعًا: "بعبارة أخرى، مطاردة الساحرات أو Witch Hunt غير قانوني ولا يجب أن يبدأ من الأساس".

ويشير هذا التعبير إلى حملات المحاكمة العنيفة التي شنتها الكنيسة ضد من تتهمهم بممارسة السحر والشعوذة قديما، وشملت هذه الحملات محاكمات صورية وإعدامات وإحراقا هستيريا لمعارضين لآراء الكنيسة بدعوى ممارستهم للسحر المحرم، وقدر ضحاياها بعشرات الآلاف بين القرنين الـ 15 والـ 18 في أوروبا ومستعمراتها في أمريكا الشمالية.

وعلق بعض المراقبين على الأمر، بأن "ترامب" استخدم هذا التعبير لنزع الشرعية والقانونية عن التحقيقات من خلال استدعاء التحيزات الحزبية والدوافع الأيديولوجية الكامنة وراء الاتهامات بارتكاب مخالفات، وسبق للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون أيضًا أن استخدمه في أعقاب فضيحة "ووترغيت" مدعيا أنه كان مستهدفًا بعملية "مطاردة ساحرات".

في سياق متصل، صرح ليتيشيا جيمس، التي ستتسلم منصب المدعي العام لنيويورك الشهر القادم، لشبكة "أن بي سي"، بأنها تخطط "لاستخدام كل مساحة متاحة في القانون للتحقيق في صفقات ترامب التجارية وتلك التي تعود لعائلته أيضًا"، مضيفة أنها "تأمل أن تسعى لتوجيه اتهامات لأصدقاء ترامب، الذين قد يمنحهم الأخير عفوًا عن جرائمهم الفيدرالية".

ويرى الكاتب الأمريكي يوجين روبنسون أنه "ليس غريبا أن ترامب اعترف بإغلاقه الحكومة"، وذلك عندما زاره تشاك ونانسي، زعيمًا الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب تشاك تشومر ونانسي بيلوسي.

كما نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، تقريرًا، حول العزلة التي يدخلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رويدًا رويدًا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي السابق انقلب عليه مؤخرًا، وكذلك عدد من أصدقائه الذين أصبحوا شهودًا لدى وزارة العدل الأمريكية التي يحاول ترامب السيطرة عليها، واستطاع المدعون العامون أيضًا الحصول على تعاون شركة الإعلام الأمريكي (أمريكان ميديا إنك)، ناشرة الصحيفة التي ساعدت بشكل روتيني في ترديد ترامب للقصص السيئة التي استهدف بها أعدائه".