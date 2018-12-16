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برلماني: مبادرة "100 مليون صحة" تجربة فريدة للقضاء على فيروس سي

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مبادرة الرئيس
النائب خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج

أمينة عبد العال

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أشاد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" بمصر، مؤكدًا أن مصر لها تجربة فريدة في القضاء على هذا المرض، وبذلت مجهود كبير من أجل حماية كبد المصريين بعدما كانت أكبر دولة في العالم لديها مصابين من هذا المرض.

وأكد "أبو زهاد" في تصريحات صحفية له، أن مبادرة 100 مليون صحة التي يرعها الرئيس السيسي تعد إنجازا حقيقيا في مكافحة الأمرض المتوطنة في مصر، خاصة أن المبادرة الآن تعد ملحمة تخوضها مصر لطرد ولحماية المصريين مؤكدًا أن المبادرة الكبرى تؤكد مدى اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري.

وأشار إلى أن مبادرة الـ100 مليون صحة حققت رقمًا قياسيًا جديدًا بوصول متوسط المفحوصين يوميًا إلى نصف مليون مواطن، موضحًا أنها تخلق وعيًا كاملاً لدى المواطن.

وتقدم "أبو زهاد" بالشكر إلى الرئيس السيسي بما تحققه الحملة من إنجازات مضيفًا أن مصر ستحتفل قريبًا بالقضاء النهائي على  فيروس سي.

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