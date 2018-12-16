أغنية "الجسمى" فى الفاتيكان تشعل "تويتر"

16 ديسمبر 2018 - 12:54 م

انتشر مقطع فيديو للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، يظهر لقاءه مع البابا فرانسيس، بالإضافة إلى إنشاده في الفاتيكان.

وكتب الجسمي على حسابه في تويتر: "كمسلم إماراتي عربي من أبناء زايد.. أفتخر اليوم بوقوفي أمام العالم على خشبة مسرح الفاتيكان حاملاً معي رسالة السلام المتسامحة والمحبة للإنسانية بكل عروقها ودياناتها".

وأضاف: "نعم ثقافة الفن كل يوم تؤكد أنها الرسالة الإنسانية النبيلة صانعة جسور التواصل بين البشر مهما كانت لغتها وعرقها".

ويشارك الجسمي، كأول فنان عربي، في حفل أعياد الميلاد السنوي في الفاتيكان بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.

وأثارت تدوينة الجسمي ردود أفعال واسعة بين رواد تويتر، حيث غرد أحد لنشطاء: "مسلم وعربي وخليجي وإماراتي وفوق راسك بعد".

وغرد حساب عبيد السالم: "ونعم التربية العربية الأصيلة الاسلاميه المؤمنة نعم تربية زايد المتفتح ولله الحمد من قديم على الديانات".

وغرد حساب علي: "يا خوفي على الفاتيكان.. وكمان غنيت فيها لا يمعود.. أنقذوا الفاتيكان من الزلزال القادم".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد هى أول مطربة عربية تغنى فى الفاتيكان أمام البابا وذلك فى عام 1996، حيث قدمت أغنية "شجرة السلام" وشاركها فى غنائها مطربتان إحداهما مسيحية من أصول إيطالية والأخرى يهودية، وكان مضمونها الرئيسى يدور فى إطار حوار الأديان حيث غنت بالإنجليزية.

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