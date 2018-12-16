قيادى بـ"مستقبل وطن": هدفنا خدمة الوطن والمواطن

16 ديسمبر 2018 - 12:37 م

أكد القيادي بمستقبل وطن محافظة المنوفية المهندس محمد عبدالغني أن افتتاح مقر الحزب بمحافظة المنوفية بحضور هذا الجمع من القيادات السياسية والتنفيذية ما هو إلا انعكاس لإرادة حزب مستقبل وطن على التوسع والانتشار لنكون أقرب من المواطن على أرض الواقع

وأضاف عبد الغني أن أجواء الافتتاح قد شهدت تلاحم كبير من الجمهور الذي أتي من كل أرجاء مراكز المنوفية لمشاركة قيادات الحزب هذه الاحتفالية التي اتسمت بالدفء فبعد السلام الجمهوري وتلاوة قرآنية تبعها فيلم تسجيلي عن الحزب وأنشطته وإنجازاته بالمحافظة وأشاد عبد الغني بالتعاون بين كل الأجهزة التنفيذية وقيادات الحزب بالمنوفية والتي أهم ركائزها هو خدمة الوطن والمواطن وتذليل العقبات أمام المواطن.

اختتم عبد الغني بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى العمل والسعي والاجتهاد والإنتاج وتكامل القوى للدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لغد أفضل لهذا الوطن.