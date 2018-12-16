  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
ترمب لأردوغان: نعمل علي تسليم جولن

ترامب لأردوغان: نعمل على تسليم جولن

صورة الخبر

بعد «مطاردة الساحرات».. هل اقتربت نهاية "ترامب"

محافظ القاهرة

بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

أغنية "الجسمي" في الفاتيكان تشعل تويتر

أغنية "الجسمى" فى الفاتيكان تشعل "تويتر"

حسني مبارك

تفاصيل رفض الإخوان تنحى مبارك عن الحكم

ارشيف

"السيسى" فى زيارة مفاجئة لـ"الكلية الحربية"

شاهد.. إسرائيل تفخخ نفقا رابعا لحزب الله

شاهد.. إسرائيل تفجّر نفقًا رابعًا لحزب الله

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدا"

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

عدوى "السترات الصفراء" تنتقل إلى كندا

غ الإعلامي توفيق

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

أم تطلب الشرطة لابنها بسبب غيابه عن المدرسة

قضايا وحوادث

صورة الطفل
صورة الطفل

متابعات

أخبار متعلقة
#

شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية

#

غلق طريق الكريمات ودائرى الإسماعيلية بسبب الشبورة

#

الإنتاج الحربي يعلن غياب مدافعه عن مواجهة الطلائع

#

إحياء تصريح لـ"رونالدو" انتقد فيه "ميسي"

تويتر

روسيا

ترامب

روبرت مولر

مطاردة الساحرات

استعانت سيدة بريطانية بالشرطة لمساعدتها على إقناع طفلها بالذهاب إلى المدرسة.

وذكرت صحية "مترو"، البريطانية، أن الأم قامت بالاتصال برقم الشرطة وطلبت منهم الحضور إلى المنزل حتى يتمكن طفلها من الاستيقاظ والذهاب إلى مدرسته الذي أصبح مهددًا بالطرد بسبب غيابه المتكرر.

تقول الأم: جاء رجال الشرطة مسرعون ودخل أحدهم الغرفة وقال أحدهم: "أنا هنا لأنقلك إلى المدرسة، والآن عليك الجلوس في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة".

وقال الطفل: "أنا كسول جدًا وأحب النوم ولكن طلب الشرطة لي جعلني اتغير وأقرر الذهاب إلى المدرس".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» امرأة من جهنم.. تضع منومًا لزوجها وتسلمه لعشيقها
» قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها
» هذا ما قاله أحمد موسى عن تأجيل بناء سد النهضة
» سيدة تطلب الخلع: "كسفنى ونام في عيد ميلادى"
» مصرع حفيدة الرئيس الموريتانى
» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"
» الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية
» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟
» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر