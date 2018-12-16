أم تطلب الشرطة لابنها بسبب غيابه عن المدرسة

16 ديسمبر 2018 - 12:32 م

استعانت سيدة بريطانية بالشرطة لمساعدتها على إقناع طفلها بالذهاب إلى المدرسة.

وذكرت صحية "مترو"، البريطانية، أن الأم قامت بالاتصال برقم الشرطة وطلبت منهم الحضور إلى المنزل حتى يتمكن طفلها من الاستيقاظ والذهاب إلى مدرسته الذي أصبح مهددًا بالطرد بسبب غيابه المتكرر.

تقول الأم: جاء رجال الشرطة مسرعون ودخل أحدهم الغرفة وقال أحدهم: "أنا هنا لأنقلك إلى المدرسة، والآن عليك الجلوس في المقعد الخلفي لسيارة الشرطة".

وقال الطفل: "أنا كسول جدًا وأحب النوم ولكن طلب الشرطة لي جعلني اتغير وأقرر الذهاب إلى المدرس".