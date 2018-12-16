"هيوزنوا المحامي بالكيلو" تشعل النار بأستوديو الإبراشي

16 ديسمبر 2018 - 12:02 م

اندلعت مشادة كلامية حادة بين المحامي سمير صبري وزميله علي سليمان المحامي، حيث أكد الأخير أن مهنة المحاماة كانت تطوعية في البداية، ونشأت في الأصل بين طبقة النبلاء للدفاع عن المظلومين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

وأضاف "سليمان"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي " الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه مع زيادة أعباء الحياة، وضغوطها على المحامين، تم في فترة من الفترات وضع "جيب خلفي" في روب المحاماة، حتى يضع فيه المتهم ما يستطيع أن يدفعه للمحامي دون أن يعرف الأخير مقدار ما دفعه المتهم.

وشدد على ضرورة التدخل لضمان حصول الفقراء على محامٍ يدافع عنهم مع زيادة ضغوط الحياة، ووضع تسعيرة للقضايا المعروفة، بعد أن يتم حصرها.

من جانبه، انفعل صبري قائلاً: "إن هذا الكلام أبعد ما يكون عن الحقيقة، والواقع أن وضع تسعيرة يتطلب وضع وحدة قياس، مضيفًا بسخرية: "هل سيتم وزن المحامي بالكيلو!!".

وتابع: "الموكل جاي وعارف هو رايح مكتب مين قبل ما يروح زي بالظبط ما يقعد يعمل فرح لبنته يقول هجيب عمرو دياب ودينا ويعرف جيدًا أسعارهما".

وشدد على أن الخبرة وسنين العمر يجب وضعهما في مكيال وحدهم، ولا يجب وضع محامٍ يترافع في المحاكم منذ 40 سنة، مع محامٍ ابتدائي، مشيرً إلى أنهم في بعض الأحيان يترافعون في قضية متهم غير قادر على دفع الأتعاب مجانا.