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عامل يضبط زوجته مع آخر بالملابس الداخلية

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الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية

أحمد الشربينى

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اتهم عامل زوجته بممارسة الزنا عقب ضبطها مع آخر يرتديان الملابس الداخلية داخل المنزل بدائرة قسم أول سوهاج.

وردت معلومات للواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، من المدعو " م ص ر " 32 عام، سائق تاكسي ويقيم نجع مصلح، دائرة القسم يفيد بضبط "سيد م س ه" 57 عاما، داخل مسكنه رفقة زوجته المدعوة "م ع ع ا" 35 عاما، ربة منزل يرتديان الملابس الداخلية واتهمهما بالزنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم ضبط المذكورين بالمسكن وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما، وعللا تواجد المذكور لرغبته في شراء المسكن، وأضافت الثانية بوجود خلافات زوجية بينهما وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

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