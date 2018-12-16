ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدًا"

16 ديسمبر 2018 - 11:06 ص

قال المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرياضة كان إيجابيًا جدًا.

وكتب ماهر على حسابه على "فيس بوك": "عندي رأي ممكن مايعجبش ناس كتير.. من هنا ومن هنا ومن هناك.. أنا شايف إن كلام رئيس الجمهورية عن أهمية الرياضة حاجة كويسة وماتستاهلش السف والتريقة".

وأضاف: "أنا رأيي إن كلامه عن الرياضة حاجة إيجابية، وفي رأيي الشخصي وبكامل اقتناع شايف إن كلامه ايجابي.. آه والله".

وأشار إلى كلامه عن الرياضة والصحة كلام كويس وإيجابي, وممارسته لرياضة العجل شيء إيجابي.

وتابع في حديثه: الرياضة مهمة زي الأكل والشرب والتعليم, مش بس علشان السمنة, كمان علشان الصحة, بس فين الرياضة في المدارس؟ وفين مراكز الشباب؟ وفين الساحات الرياضية, وفين تشجيع الدولة وخطة الدولة؟ وهل مسئولية الناس ولا مسئولية الدولة؟.

وأوضح أنه في المدارس مفيش اهتمام بممارسة الرياضة, ونادر أن يكون فيه إمكانيات أو مدرس رياضة جاد ومهام، مضيفًا: "كتجربة شخصية رغم إن ولادي في مدارس خاصة بس حتى المدارس الخاصة مش بتهتم بالرياضة والمواهب بالقدر المطلوب, بالعافية بتهتم يالتعليم والشرح فمابالك بالمدارس الحكومية, أما المدارس الإنترناشيونال أو الناشيونال الغالية اللي بتهتم بالمواهب والرياضة فخارج امكانياتي بمراحل كبيرة".

واستطرد قائلا: "الحل هو الاشتراك في نوادي, حتي دي قايمة على اهتمامات وإمكانيات كل أسرة, لأن برضه النوادي غالية".

وتساءل ماهر: "الناس الغلابة يروحوا يلعبوا رياضة فين؟ وفين خطة الدولة وفين متابعتها وفين تقييم النتائج لو فيه خطة فعلية للتشجيع على ممارسة الرياضة؟".

وتساءل أيضًا: "هل الطرق في مصر مؤهلة لركوب العجل؟ هل عندنا حارات مخصصة للعجل زي الدول اللي بتشجع المواطنين على استخدام العجل؟ هل أصلاً الطرق في مصر آمنة للسيارات والمشاة، وماذا عن التكاتك اللي بتمشي عكسي والميكروباصات اللي بتمشي برعونة في كل شوارع مصر؟