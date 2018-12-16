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"السكة الحديد" تعرض خطتها لإعادة تأهيل وتحسين عربات الركاب

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أون إي

علي سليمان

قالت هيئة السكة الحديد إن الوحدات المتحركة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب والتى تتضمن عمليات إعادة تأهيل عدد 90 عربة مكيفة إسباني بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه بالإضافة إلى إعادة تأهيل 200 عربة عادية بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 450 مليون جنيه.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة أنه ضمن خطط التطوير التى تقوم بها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية  فى كل المجالات أولها البينية الأساسية وتطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمزلقانات والمحطات.

كما تشمل عمليات التأهيل والتطوير للعربات المكيفة رفع كفاءة تكييف العربة وتحسين مظهرالصالون الداخلى وتغيير أسقف العربات وتنجيد الكراسي بالكامل بآخر جديد مؤخر للحريق يتماشي مع الديكور الداخلي للعربة والشبابيك وتغيير جميع الستائر (البلاك أوت) بالكامل بأخرى جديدة كاملة والأرضيات والإضاءة ودورات المياه بالاضافة الى تحسين مظهر العربة من الخارج ويتم تحسين مظهر العربات المكيفة الإسباني بورش الهيئة بالفرز والمميزة بورش أبو غاطس.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب.

 




 


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