النقض تصدر حكمها فى خلية الجيزة الإرهابية.. اليوم

16 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في طعون 26 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة الإرهابية" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد.

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة محمود محمد - حدث - غيابيًا - بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 40 ألف جنيه وواحد.

أسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.

كما وجهت لهم النيابة تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن.