  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
ارشيف

"السيسى" فى زيارة مفاجئة لـ"الكلية الحربية"

شاهد.. إسرائيل تفخخ نفقا رابعا لحزب الله

شاهد.. إسرائيل تفجّر نفقًا رابعًا لحزب الله

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدا"

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

عدوى "السترات الصفراء" تنتقل إلى كندا

غ الإعلامي توفيق

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

محكمة الاسرة

زوجة تخلع زوجها: "بياكل لحوم كل يوم"

قيادي إخواني: من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

صورة الخبر

"الجنس" بعد الـ60 يعزز صحة المسنين

الرئيس السيسي

طلب غريب لـ"برلمانية" من السيسى بشأن عام 2019

التموين

"التموين" تقبل تظلمات لـ133 ألف بطاقة بديسمبر

شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"

فيديو

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نجم منتخب مصر: الأهلي اقترب من التعاقد معي

#

لهذا السبب تركي آل الشيخ قرر إنهاء الخلافات مع الأهلي

قال صلاح مهدي عبد العاطي طلبة صاحب حديقة أفريكانو طلبة، عن تربية أسود في الحديقة إن تربية الأسود تحديدًا هي من اختصاص عائلة "الحلو"، إلا أنه تمكن من الحصول على موافقة بعد عناء لاقتنائها وتربيتها، وذلك بعد توفير مكان آمن ومجهز بإعدادات آمنة، لافتًا إلا أنه وفر قفص بمساحة 200 متر له غرفتين وأن العامل يقوم بوضع الطعام للحيوان من أعلى  القفص وليس من الباب كحماية أكثر للعامل.

يتعامل طلبة مع الأسود وكأنها فرد من أفراد العائلة بل إنه قام بإطلاق أسماء عليها فالأسد يدعي"عُدي" واختار ذلك الاسم لأن به خشونة، واللبؤتين تدعيان نانسي وهيفاء لأنها اسماء بها "دلع"، وأشار إلى أن الأسد يمتلك الكثير من صفات الرجل وأن "عدي" يفضل نانسي أكثر من هيفاء، لأنها دائما ما تتدلل عليه كما يحدث مع البشر، ولأن نانسي تنتظر مولود لها خلال عدة أسابيع فهي في قفص خاص بها.

وعندما قام بفتح القفص انتقلت نانسي إلى قفص عدي الذي ظل يتودد إليها و يتنقل خلفها في ود بل وتركها تجلس مكانه علي عرينه وجلس هو اسفل قدميها.

وعن خوفه من الأسد قال إنه لابد أن يهابه لأنه أسد وليس قطة بالرغم من أنه يداعب الأسد بيديه دون خوف.

وقال إنه اشتراه من حديقة الحيوان منذ 2016 بعد معاناة كبيرة والحصول عليه لكثير من الموافقات من الجهات المختصة، لافتًا إلى سبب شرائه له لأن الأطفال في القرية يريدون أن يعرفوا من هو ملك الغابة كذلك يعتبر واجهة للمكان وزينة، مشيرًا إلى أنه لو أراد نقله لمكان آخر يتم ذلك من خلال إعطاء الأسود مخدر.

وأضاف أن الأسود عمرها حاليًا 5 سنوات وتنتظر نانسي مولودًا وسيقوم بفصلها في إحدى الغرفتين، مشيرا إلى أن فترة الحمل للأسود تتراوح ما بين  106 أيام إلى 120 يومًا أقصاها، وأنها قد تلد من 1 إلى 7 أشبال، مؤكدا أنه سيقلد حدائق العالم وسيترك الأسود مع أشبالها في نفس المكان.

وأشار إلى أن له أخ لديه معرض بعده بـ 10 أمتار والآلاف من أبناء عمومته لديهم معارض أيضًا إلا أنه لم يكتفِ بالمعرض فقط بل طور من نفسه لتصبح حديقة لها ترخيص مكان أيضًا لتفريخ الحيوانات، لافتا إلى أن هناك طلاب يأتون إليه مخصوص لشراء حيوانات للتجارب أو للزينة، مضيفًا  أن الرحلات المدرسية قليلة إلى الحديقة.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:
شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي " شاهد.. " عدي وقصة حبه مع نانسي "


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"
» الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية
» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟
» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟
» ماذا قال محمد إمام بعد نجاته من الموت؟
» السبكي يحرج أبطال فيلمه الجديد بقرار صادم
» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر