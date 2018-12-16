» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"

16 ديسمبر 2018 - 10:41 ص

قال صلاح مهدي عبد العاطي طلبة صاحب حديقة أفريكانو طلبة، عن تربية أسود في الحديقة إن تربية الأسود تحديدًا هي من اختصاص عائلة "الحلو"، إلا أنه تمكن من الحصول على موافقة بعد عناء لاقتنائها وتربيتها، وذلك بعد توفير مكان آمن ومجهز بإعدادات آمنة، لافتًا إلا أنه وفر قفص بمساحة 200 متر له غرفتين وأن العامل يقوم بوضع الطعام للحيوان من أعلى القفص وليس من الباب كحماية أكثر للعامل.

يتعامل طلبة مع الأسود وكأنها فرد من أفراد العائلة بل إنه قام بإطلاق أسماء عليها فالأسد يدعي"عُدي" واختار ذلك الاسم لأن به خشونة، واللبؤتين تدعيان نانسي وهيفاء لأنها اسماء بها "دلع"، وأشار إلى أن الأسد يمتلك الكثير من صفات الرجل وأن "عدي" يفضل نانسي أكثر من هيفاء، لأنها دائما ما تتدلل عليه كما يحدث مع البشر، ولأن نانسي تنتظر مولود لها خلال عدة أسابيع فهي في قفص خاص بها.

وعندما قام بفتح القفص انتقلت نانسي إلى قفص عدي الذي ظل يتودد إليها و يتنقل خلفها في ود بل وتركها تجلس مكانه علي عرينه وجلس هو اسفل قدميها.

وعن خوفه من الأسد قال إنه لابد أن يهابه لأنه أسد وليس قطة بالرغم من أنه يداعب الأسد بيديه دون خوف.

وقال إنه اشتراه من حديقة الحيوان منذ 2016 بعد معاناة كبيرة والحصول عليه لكثير من الموافقات من الجهات المختصة، لافتًا إلى سبب شرائه له لأن الأطفال في القرية يريدون أن يعرفوا من هو ملك الغابة كذلك يعتبر واجهة للمكان وزينة، مشيرًا إلى أنه لو أراد نقله لمكان آخر يتم ذلك من خلال إعطاء الأسود مخدر.

وأضاف أن الأسود عمرها حاليًا 5 سنوات وتنتظر نانسي مولودًا وسيقوم بفصلها في إحدى الغرفتين، مشيرا إلى أن فترة الحمل للأسود تتراوح ما بين 106 أيام إلى 120 يومًا أقصاها، وأنها قد تلد من 1 إلى 7 أشبال، مؤكدا أنه سيقلد حدائق العالم وسيترك الأسود مع أشبالها في نفس المكان.

وأشار إلى أن له أخ لديه معرض بعده بـ 10 أمتار والآلاف من أبناء عمومته لديهم معارض أيضًا إلا أنه لم يكتفِ بالمعرض فقط بل طور من نفسه لتصبح حديقة لها ترخيص مكان أيضًا لتفريخ الحيوانات، لافتا إلى أن هناك طلاب يأتون إليه مخصوص لشراء حيوانات للتجارب أو للزينة، مضيفًا أن الرحلات المدرسية قليلة إلى الحديقة.

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