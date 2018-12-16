من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

16 ديسمبر 2018 - 10:20 ص

قال محيي عيسي، القيادي الإخواني، والبرلماني السابق، إن الذين ينتظرون عودة مرسي أو ما يسمونه "الشرعية"، يشبهون من ينتظر عودة "الإمام الغائب" في عقيدة الشيعة، أو "المخلص" في العقيدة المسيحية.

وأضاف عيسي على حسابه على "فيس بوك" أنه يوجد شيء غلط، فالكيان الصهيونى يسحب البساط من تحت أرجلنا، حيث كانت نتيجة التصويت على تصنيف حماس كحركة إرهابية مرعبة رغم فشل التصويت.

وأوضح عيسي أننا فى مصر فرحنا بنتيحة انتخابات الرئاسة بين (مرسي - شفيق) ولم نجهد أنفسنا لتحليل النتائج، منوها بأننا لم نفطن أن المدن الحضرية صوتت ضد مرسي، وأن الريف فقط هو سبب الفوز أما فى نهاية المقال فالحديث أن شماعة ما يسمي بـ" الشرعية" شغلتنا عن كل قضاية الأمة.

وتابع: كانت نتيجة التصويت فى الأمم المتحدة تدل أن هناك تراجعا مخيفا تجاه القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيونى فهناك 83 دولة أيدت القرار منها كل دول أوروبا وكثير من دول أفريقيا وأسيا وتحولت دول كنا نعدها معنا لتكون مؤيدة للكيان الصهيونى.

وأشار إلى أن العرب والمسلمون انشغلوا بخلافاتهم على الحدود والعرقيات وتركوا المجال للكيان الصهيونى خاليًا وها هى دول كانت تنأى بنفسها عن الانحياز للكيان الصهيونى، تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأوضح أننا كنا قديمًا نهدد بسلاح المقاطعة أو التظاهر أو حتى البيانات كل هذا فقدناه.

الباحثون عما يسمي بـ"شرعية" باتت من الماضى السحيق.. يتغافلون قضايا من أصول الدين واهمين أن كل شىء مؤجل لحين عودتها.

الأمة فى حالة ضياع ووهن وتكالب عليها السباع والكلاب ينهشون فى لحمها حتى صار "عظاما نخرة".