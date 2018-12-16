  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
ارشيف

"السيسى" فى زيارة مفاجئة لـ"الكلية الحربية"

شاهد.. إسرائيل تفخخ نفقا رابعا لحزب الله

شاهد.. إسرائيل تفجّر نفقًا رابعًا لحزب الله

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدا"

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

عدوى "السترات الصفراء" تنتقل إلى كندا

غ الإعلامي توفيق

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

محكمة الاسرة

زوجة تخلع زوجها: "بياكل لحوم كل يوم"

قيادي إخواني: من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

صورة الخبر

"الجنس" بعد الـ60 يعزز صحة المسنين

الرئيس السيسي

طلب غريب لـ"برلمانية" من السيسى بشأن عام 2019

التموين

"التموين" تقبل تظلمات لـ133 ألف بطاقة بديسمبر

قيادي إخواني:

من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

الحياة السياسية

قيادي إخواني: من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم
قيادي إخواني: من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تليمة : ظلمنا وزير الأوقاف و"محلب"

#

استبدال أعلاف فاسدة بالرمال لبيعها في الأسواق

#

مستشار مرسى لأنصاره: أفعالنا مثل "المعاقين ذهنيًا"

#

إعلامي إخواني: ضاق صدري من ظلم "ذوي القربي"

قال محيي عيسي، القيادي الإخواني، والبرلماني السابق، إن الذين ينتظرون عودة مرسي أو ما يسمونه "الشرعية"، يشبهون من ينتظر عودة "الإمام الغائب" في عقيدة الشيعة، أو "المخلص" في العقيدة المسيحية.

وأضاف عيسي على حسابه على "فيس بوك" أنه يوجد شيء غلط، فالكيان الصهيونى يسحب البساط من تحت أرجلنا، حيث كانت نتيجة التصويت على تصنيف حماس كحركة إرهابية مرعبة رغم فشل التصويت.

وأوضح عيسي أننا فى مصر فرحنا بنتيحة انتخابات الرئاسة بين (مرسي - شفيق) ولم نجهد أنفسنا لتحليل النتائج، منوها بأننا لم نفطن أن المدن الحضرية صوتت ضد مرسي، وأن الريف فقط هو سبب الفوز أما فى نهاية المقال فالحديث أن شماعة ما يسمي بـ" الشرعية" شغلتنا عن كل قضاية الأمة.

وتابع: كانت نتيجة التصويت فى الأمم المتحدة تدل أن هناك تراجعا مخيفا تجاه القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيونى فهناك 83 دولة أيدت القرار منها كل دول أوروبا وكثير من دول أفريقيا وأسيا وتحولت دول كنا نعدها معنا لتكون مؤيدة للكيان الصهيونى.

وأشار إلى أن العرب والمسلمون انشغلوا بخلافاتهم على الحدود والعرقيات وتركوا المجال للكيان الصهيونى خاليًا وها هى دول كانت تنأى بنفسها عن الانحياز للكيان الصهيونى، تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأوضح أننا كنا قديمًا نهدد بسلاح المقاطعة أو التظاهر أو حتى البيانات كل هذا فقدناه.

الباحثون عما يسمي بـ"شرعية" باتت من الماضى السحيق.. يتغافلون قضايا من أصول الدين واهمين أن كل شىء مؤجل لحين عودتها.

الأمة فى حالة ضياع ووهن وتكالب عليها السباع والكلاب ينهشون فى لحمها حتى صار "عظاما نخرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"
» الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية
» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟
» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟
» ماذا قال محمد إمام بعد نجاته من الموت؟
» السبكي يحرج أبطال فيلمه الجديد بقرار صادم
» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر