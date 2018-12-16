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"القوى العاملة" تبحث مع العراق دفع استحقاقات المصريين العاملين قبل1990

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سعفان
سعفان

وكالات- حنان حمدتو

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العراق

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

أكد محمد سعفان ، وزير القوى العاملة على ان الوزارة تعمل جاهدًة بالتعاون مع وزارتي المالية، والعمل في دولة العراق لبحث ومعرفة كامل استحقاقات المصريين خلال فترة عملهم بالعراق وبشكل خاص الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990، في القطاع الحكومي قبل حرب الخليج .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير ،بالامس ، بديوان عام الوزارة، عقب وصول وفد عراقي برئاسة على جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تتم مراجعتها وفحصها وتدقيقها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية، والعمل والشئون الاجتماعية العراقيتين.

وقال سعفان  إننا نهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعاملات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاحات والأرقام الكبيرة المثمرة، التي ستأتي تباعًا للجهود المتواصلة لإيصال كل حق لصاحبه، خلال فترة عمل اللجنة من يوم غدا الأحد حتى يوم الخميس المقبل.

وكشف الوزير عن أن كل من سيقوم بتقديم أوراقه الثبوتية والتي بدورها ستثبت حقه، عن فترة عمله بالعراق، وبعد تدقيق بياناته من جهة المسئولين، سيتم صرف كامل مستحقاته، مشيرا إلى أن سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء أعمال اللجنة للكشف عن مدى التقدم المحرز، وما تم على أرض الواقع من صرف الحقوق وبذلها لمستحقيها”.

وشدد  على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

وفي نفس السياق أكد على جعفر الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر استكمالًا لمجموعة من الزيارات المتبادلة بين الطرفين لبحث هذا الشأن، ومحاولة تذليل كامل العقبات، وتقديم اختصار للجهد والوقت.

وأوضح “الحلو” أن الدفعة الأولى من التحويلات تم صرفها من خلال فرع مصرف الرافدين العراقي، لما يقرب من 400 عامل من العاملين بالقطاع الخاص، وما يقرب من 250 في القطاع الحكومي، مشددا على ضرورة أن يتقدم كل مستحق بكامل أوراقه الثبوتية التي تثبت حقه، ليتم بحث بياناته ومن ثمَّ تقديم الحقوق لمستحقيها عن فترة عملهم بالعراق.


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