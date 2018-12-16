"الجنس" بعد الـ60 يعزز صحة المسنين

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كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن أن ممارسة العلاقة الجنسية لكبار السن، أو ما بعد الـ60، تعزز صحتهم وتقلل الإصابة بأمراض الشيخوخة والزهايمر، وهذا على عكس المتوقع من قبل الكثيرين، وفقًا لأبحاث طبية ودراسات حديثة.

وتابعت المجلة، في تقريرها، أنه قد ينكر صغار السن أن الأقارب الأكبر سنًا يمارسون الجنس، ولكن النشاط الجنسي هو مؤشر قوي على الشيخوخة الصحية والحيوية، في الواقع، النشاط الجنسي يساوي تقريبًا صعود مجموعتين من السلالم.

وأشار التقرير إلى أن التربية الجنسية والبحوث الحديثة تستخدم نموذجًا طبيًا للصحة الجنسية يركز بشكل رئيسي على الحمل والأمراض المنقولة جنسيًا والاختلالات الجنسية، معتبرين أن ممارسة العلاقة الحميمة لا تعتمد على الشهوانية في حد ذاتها؛ بل هي استجابة جنسية وآلفة بين الشخصين؛ وطرق إيجابية وسلبية نستخدمها في علاقتنا الجنسية.

ووفقًا للأبحاث والتقاء كبار السن مع مقدمي الرعاية الصحية، وُجد أن كبار السن الذين يتحدثون بشكل روتيني مع مقدمي الرعاية الصحية حول الأمور الجنسية هم أكثر عرضة للنشاط الجنسي، على الرغم من الخلل الجنسي أو المشاكل الصحية الأخرى.

ونوهت الصحيفة بأن هذه المحادثات أصبحت أكثر أهمية بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، "الإيدز" والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي، حتى بين كبار السن في الولايات المتحدة.

الجنس بعد الـ 60

لفتت الصحيفة إلى أن خرافات ومفاهيم خاطئة مرتبطة بعلاقة كبار السن بالجنس، وهي التي تعوق قدرة كبار السن على التواصل بشكل طبيعي مع العائلة والأصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية أو الجالسين معهم، كما أن هذه المعلومات الخاطئة تحد من وصولهم إلى أخذ حقوقهم الجنسية.

الأسطورة الأولى: هى أن كبار السن ليسوا جذابين أو مرغوبين جنسيًا مثل نظرائهم الأصغر سنًا، بينما قد لا يكون البالغ من العمر 80 عامًا جذابًا لطفل يبلغ من العمر 18 عامًا، لكنه قد يكون مرغوبًا جدًا لأقرانه.

الأسطورة الثانية: هي أن كبار السن يفتقرون إلى الاهتمام والرغبة في ممارسة النشاط الجنسي - وأنهم غير راغبين جنسيًا، على عكس ذلك، تدعم الأبحاث المستمدة من الدراسات الاستقصائية الوطنية الحالات التي يمكن أن تنخفض فيها الرغبة الجنسية والسلوكيات الأخرى خلال مسار الحياة، فعلى سبيل المثال ، بين النساء اللاتي يبلغن من العمر 57 عامًا فأكثر ، أبدى أكثر من 80% من المشاركات اهتمامًا بالجنس، لكن أقل من ثلثي النساء اللواتي شملهن الاستطلاع اعتبروا الجنس "مهمًا"، وأقل من نصفهم ذكروا أنهم مارسوا الجنس في العام السابق.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هذه الاتجاهات ليست عالمية بين البالغين الأكبر سنًا، ووجدت نتائج دراسة استقصائية أخرى أن 39% من الرجال و17% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 75 و85 سنة ينشطن جنسيًا.

وهناك خرافة أخرى هي أن كبار السن مرضى لدرجة أن النشاط الجنسي خطر على صحتهم، هذا ببساطة غير صحيح في كثير من الحالات، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن كبار السن الأصحاء هم أكثر عرضة لممارسة الجنس، حتى عندما تكون الأمراض المزمنة موجودة بالفعل، فإن الامتناع الجنسي ليس أمرًا مفروغًا منه.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن الدراسات الحديثة كشفت عن أن كبار السن يحتاجون بجانب علاقة جنسية طبيعية، إلى الحب والألفة والحميمة من شريك الحياة، لذا على مقدمي الرعاية الصحية أو الاهتمام بالمسنين أن يرعوا هذه النقاط، ويوفر إليهم بيئة أمنية وصحية .

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