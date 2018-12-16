الثلاثاء.. "الدراما العربية والهوية" على مائدة الجامعة الحديثة

16 ديسمبر 2018 - 09:58 ص

تعقد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوچيا والمعلومات المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان (الدراما العربية وقضايا الهوية)، وذلك في الفترة من 18 -19 ديسمبر 2018، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتورة ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام ورئيسًا للمؤتمر، والدكتور السيد بهنسي وكيل الكلية وأمين عام المؤتمر والدكتورة ميرال مصطفي منسق عام المؤتمر.

وسوف يناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية مقدمة من باحثين مصريين وعرب عرضوا جوانب متعددة لمعالجة قضايا الدراما وسُبل النهوض بها، كذلك سوف يتم عقد ندوة بعنوان ”الدراما المصرية الأزمة والحلول” يتحدث من خلالها كوكبة من نجوم الدراما والفن وعددً من الأكاديميين المهتمين بمتابعة ورصد ما تقدمة وسائل الإعلام من أعمال درامية.

كما يتم تكريم عدد من رموز العمل الدرامي المصري الذين أثروا الحياة الفنية على مدار تاريخهم من مخرجين وكتاب سيناريو ، ممثلين ، نقاد وموزعين وسوف تكون أسماء المكرمين مفاجأة للحضور عقب الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها الثامن عشر من ديسمبر، وسوف تصدر الكلية عقب انتهاء المؤتمر كتاباً يتضمن البحوث المقدمة والتي تم تحكيمها من خلال أساتذة الإعلام أعضاء لجنة الترقيات بقطاع الدراسات الإعلامية وبعض من عمداء كليات الإعلام".