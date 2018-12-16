طلب غريب لـ"برلمانية" من السيسى بشأن عام 2019

16 ديسمبر 2018 - 09:44 ص

أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن له برنامج انتخابي وقام بكل هذه الإنجازات فكيف لو كان له برنامج"، بحسب قولها.

ودعت "الشيخ" الرئيس السيسي لإعلان عام 2019 "عام القمامة"، مضيفة: "أنا برفع القبعة للرئيس السيسي على الإنجازات، الحلو لسه لم نعشه، الرئيس عنده إرادة يخلي مصر في صدارة الدول".

وأضافت "الشيخ" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" على فضائية "الرافدين بلس": "مصر عاملة زي حفرة كبيرة بها قمامة، نفسي وزارة البيئة تتعاون مع الصحة للقضاء على القمامة منعًا لانتشار الوباء والأمراض".