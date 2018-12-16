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وهدان: الدولة المصرية القوية التي وعد بها الرئيس تتحقق على أرض الواقع

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وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

أمينة عبد العال

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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مشروعات تطوير العشوائيات وتحلية المياه التي افتتحها الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تسير في طريقها الصحيح من أجل توفير حياة كريمة للمصريين، مؤكدًا أن الدولة المصرية القوية التي وعد بها سيادة الرئيس السيسي تتحقق على أرض الواقع.

وأوضح وهدان في تصريحات صحفية، أنه بالرغم من حجم التحديات التي كانت تواجها مصر والظروف الصعبة التى مرت بها الدولة إلا أنها تشهد إقامة مشروعات عملاقة ليس ذلك فقط وتراعي تطوير المناطق العشوائية وتنفق من أجل ذلك مليارات الجنيهات.

وأضاف أن عام 2019 سيكون جنى ثمار حصاد المشروعات القومية والعملاقة التي تم تدشينها، وحدوث انفراجه اقتصادية كبيرة، من خلال المشروعات العملاقة على كافة الاصعدة سواء من ناحية بناء مليون وحدة سكنية، أو من خلال مشروع علاج 100 مليون صحة الذي اتنشر في كافة نجوع وقرى مصر، أو من خلال خطط تطوير التعليم، أو من خلال المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تبنى في محور قناة السويس .
وأشار "وكيل النواب" إلى أن جميع المشروعات التي كانت حلما أمام الشعب المصري أصبحت حقيقة تنفذ على الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستكون من أجل جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي صبر من أجلها الشعب المصري.


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