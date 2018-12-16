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استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

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الدولار والليرة التركية
الدولار والليرة التركية

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صرف

بنوك

سعر الدلاور

استقر صعر صرف الدولار الأمريكي بجميع البنوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث سجل فى البنك الأهلي 17.78جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وبنك مصر، 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وبلغ في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان، 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

بينما سجل في بنك القاهرة، والتجاري الدولي، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر إيران، 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

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