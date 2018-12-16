هل سائقة المكروباص التي قابلها الرئيس هي نفسها الست نادية؟

16 ديسمبر 2018 - 08:20 ص

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برناج "كل يوم" - حقيقة المزاعم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول الست "نحمده" - سائقة المكروباص التي التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي - وعلاقتها بالسيدة "نادية" التي زارها الرئيس منذ عامين في منزلها بغيط العنب.



وقال "الإبراشي" خلال برنامجه المذاع على فضائية "ON E T" : "بعض صفحات الإخوان تصيدت هذا الأمر رغم عدم وجود تصيد بشأنه .. وقالوا إن السيدة نحمده هي نفسها السيدة نادية ".



وأضاف: "هذا الفصيل مشكلته مع الشعب المصري كله وليست مشكلته مع النظام الحاكم أو الرئيس ".



وعرض "الإبراشي" فيديو للسيدة نادية التي أوضحت أنها لم تلتقِ الرئيس السيسي إلا في منزلها بغيط العنب ، مؤكدة أنها لم تذهب إلى القاهرة ولا العاصمة الإدارية الجديدة ولا تعرف مكانها".



